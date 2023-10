Napoli-Garcia | è finita Ecco chi sarà il nuovo tecnico

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Situazione caldissima in quel di, dove la posizione di Rudisi fa sempre più pericolante: i possibili sostituti Che non sarebbe stato facile, lo si sapeva. Che prendere… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

... scacciando via pure i fantasmi: un pranzetto veloce con Rudi(con il diesse Meluso e con il ... Ilva in vacanza , si è allenato per tre giorni (), poca roba considerati i "superstiti": ...

SSC Napoli, il legale Grassani: "Caso scommesse, ecco cosa rischiano calciatori ed i club. Penale Spalletti ADL non ... CalcioNapoli24

Per il dopo-Garcia il Napoli sarà probabilmente costretto a pensare a un nuovo nome. Se il più forte sino a qualche ora fa appariva quello di Igor Tudor, ora le quotazioni del tecnico croato sono in ..."Comunque capisco Conte, secondo voi avrebbe rischiato di andare a Napoli quando ha visto che un presidente si comporta così con il proprio tecnico Quello che è successo a Garcia può accadere con ...