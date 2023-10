Napoli | Candeliere digitale per accendere candele a distanza

(Di venerdì 13 ottobre 2023). Un’innovativa modalità pere connettersi alla fede a, promuovendo il turismo religioso Nella cripta della basilica della Madonna del Buonconsiglio di Capodimonte, a, è stata presentata una soluzione innovativa per i fedeli: unche permette di. Questa è la prima installazione di questo tipo in Campania e una delle pochissime in Italia. L’iniziativa è stata realizzata grazie alla Fondazione Dominus Jesus, con il supporto della Confesercenti e la collaborazione della diocesi di. Ilè stato ...

Una webcam posta su un candeliere che trasmette 24 ore su 24 ad un’app. I fedeli con una donazione potranno accendere la loro candela votiva e chiedere grazia. Un modo per riportare in chiesa chi, per ...Si è tenuta ieri mattina, presso la Cripta della Basilica della Madonna del Buonconsiglio di Capodimonte, la presentazione della prima installazione, per la Campania, di un candeliere digitale che con ...