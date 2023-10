Mutuo under 36 | Governo verso la proroga Nuovi limiti di reddito? aggiornamento 13 OTTOBRE

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Ultime notizie36: modifiche in arrivo col Decreto Asset.36: il lavoro delMeloni sulla Legge di Bilancio per il prossimo anno si interseca con quello riguardante l’approvazione del corposo Decreto Asset. Tra le tantissime misure che potrebbero essere contenute dal provvedimento anche unadelle agevolazioni per i giovani che vogliono acquistare una prima casa. Il rinnovo però sembra vincolato a una restrizione dei requisiti. Inoltre, dovrebbe cambiare anche il target del beneficio. Quello che si sa al momento.36:in vista per le agevolazioni36: sono oltre 500 gli emendamenti al Decreto Asset la cui approvazione si ...