Multa di mille euro per diffamazione a Saviano | che fa la vittima | “Sto valutando di trasferirmi all’estero”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Roma, 10 ott – Robertodovrà pagaredia Giorgia Meloni per averla definita “bastarda”. È questa la decisione del giudice monocratico del tribunale penale di Roma nell’ambito del processo che vedeva il giornalista imputato per. Nonostante la lievità della pena, non rinuncia a farsi passare per martire. Il processo pere la condanna La faccenda non si è risolta a tarallucci e vino, ma quasi. A leggere certa campa stampata il processo contro, indetto dall’attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni (carica che all’epoca dei fatti e della querela ancora non ricopriva), sembrava dovesse portare a chissà quale purga governativa contro gli intellettuali, se non addirittura la fine della libertà di opinione ...