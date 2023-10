Msf | Israele posticipa alle ore 6 evacuazione ospedale Gaza

"Le forze israeliane hanno ora rinviato la richiesta di evacuazione dell'ospedale Al Awda nella Striscia di Gaza fino alle 6 del mattino", le ore 5 italiane. "L'evacuazione dei pazienti resta ...

Gaza: la situazione dopo gli attacchi di Israele | MSF Italy Medici Senza Frontiere

"Le forze israeliane hanno ora rinviato la richiesta di evacuazione dell'ospedale Al Awda nella Striscia di Gaza fino alle 6 del mattino", le ore 5 italiane. "L'evacuazione dei pazienti resta complica ...In un video pubblicato da Hamas, la cui autenticità non è ancora verificabile, i miliziani armati si mostrano con in braccio diversi bambini israeliani in ostaggio. Si vede anche un neonato cullato in ...