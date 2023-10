(Di venerdì 13 ottobre 2023) "ha concesso all'Al Awda", nella Striscia di, "due ore per. Il nostro personale sta ancora curando i pazienti. Condanniamo inequivocabilmente questa azione, il ...

ha concesso all'ospedale Al Awda", nella Striscia di Gaza, "solo due ore per evacuare. Il nostro personale sta ancora curando i pazienti. Condanniamo inequivocabilmente questa azione, il ...

Msf, 'Israele dà a ospedale Gaza solo 2 ore per evacuare' Agenzia ANSA

Gaza: la situazione dopo gli attacchi di Israele | MSF Italy Medici Senza Frontiere

"Israele ha concesso all'ospedale Al Awda", nella Striscia di Gaza, "solo due ore per evacuare. Il nostro personale sta ancora curando i pazienti. (ANSA) ...Volantinaggio dell’aeronautica israeliana sulla Striscia di Gaza per invitare i civili all’ evacuazione. Nel testo si legge: "Per i residenti di Gaza City, le organizzazioni terroristiche hanno ...