Mps | Giorgetti | usciremo quando condizioni mercato saranno congrue

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il Tesoro uscirà dal Monte dei Paschi di Siena, del quale detiene una quota di controllo del 64% "il prezzo e ledi" anche se per tale dismissione "non c'è ...

Lo ha detto il ministro dell'economia e delle finanze Giancarloincontrando i giornalisti italiani a margine degli incontri annuali di Fmi e Banca Mondiale, in corso a Marrakech."Usciremo - ...

Mps, Giorgetti: il Tesoro uscirà quando il prezzo e le condizioni di mercato saranno congrue - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Giorgetti accelera sulla vendita di Mps Il Foglio

Il ministro dell'Economia e delle Finanze da Marrakech: non c`è una data da cui dipendiamo, dipende semplicemente dalle opportunità del momento in cui farlo ...I corsi delle emissioni subordinate, che rendono fino al 13%, possono schizzare se anche gli ex manager Viola e Profumo saranno assolti. Però il fondo Marshall Wace aumenta la posizione al ribasso sul ...