Motomondiale | Gp Indonesia | Espargaro il più veloce e Bezzecchi terzo nelle pre-qualifiche

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Mandalika, 13 ott. - (Adnkronos) - Aleix Espargaró fa segnare il miglior tempopre-del Gp di. Lo spagnolo dell'Aprilia realizza il nuovo record della pista in 1'30"474, precedendo il connazionale e compagno di squadra Maverick Vinales (1'30"628) e Marco(1'30"644) con la Ducati del team VR46, in pista a soli 5 giorni dall'operazione alla clavicola. Quarto tempo per la Ducati del sudafricano Brad Binder (1'30"762) che si lascia alle spalle gli spagnoli Jorge Martin (1'30"874), con la Ducati Pramac e Marc Marquez (1'31"106) con la migliore delle Honda. Fuori dalla top ten Francesco 'Pecco' Bagnaia (1'31"635), solo 16° con la Ducati ufficiale dopo un errore nell'ultimo time attack: dovrà passare dal Q1.