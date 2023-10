MotoGP | risultati e classifica FP1 GP Indonesia 2023 | Martin davanti a tutti | seguono le Aprilia 5° Bezzecchi | 6° Bagnaia

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Prosegue il buon momento di Jorge. Il pilota spagnolo è infatti risultato il più veloce dopo la FP1 del GP d’, appuntamento numero quindici del Motomondialedi. Il pilota della Prima Pramac Racing infatti dopo una sessione perlopiù interlocutoria ha registrato il miglior tempo segnando un crono di 1:31.811. In ottimo spolvero le, come dimostrano la seconda e la terza posizione ottenute rispettivamente da Maverick Vinales (+0.102) e da Aleix Espargarò (+0.536). Sorprende poi la Yamaha di Franco Morbidelli, quarto con +0.730agli altri due protagonisti della stagione, ovvero Marcoe Francesco. Il centauro della Mooney VR46, giudicato idoneo alla sessione, nonostante il dolore scaturito ...

Soli tre punti separano l'azzurro e lo spagnolo, autore di una grande rimonta. Il campione del mondo insegue nelle quote per la gara, ma tiene la leadership nella lavagna di fine stagione Milano, 12 o ...