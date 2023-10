MotoGP | risultati e classifica FP GP Indonesia 2023 | Aleix Espargarò in testa | Bagnaia costretto al Q1

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 ottobre 2023)ha firmato il miglior tempo nelle sessione di prove del GP di, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Mandalika. Nell’unica sessione che permette ai piloti di siglare il tempo utile per accedere direttamente al Q2 delle qualifiche, lo spagnolo ha siglato un eccellente 1:44.608 e guarda tutta la concorrenza dall’alto in basso sul tracciato asiatico. L’alfiere dell’Aprilia ha preceduto il compagno di squadra Maverick Vinales di 0.154. Terzo posto per Marco Bezzecchi a 0.170 dalla, con la Ducati Mooney VR46 Racing Team. Jorge Martin, grande avversario di Francescoper la conquista del titolo iridato, è quinto a 0.400 con la Ducati Pramac, alle spalle della KTM di Brad Binder. Buon sesto posto per Marc Marquez ...