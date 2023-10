MotoGP | prove libere GP Indonesia 2023 oggi venerdì 13 ottobre in tv | orario e come vederle in diretta

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il Gran Premio d’di, valevole per il quindicesimo appuntamento del Motomondiale, prende il via13con le prime due sessioni di. Alle ore 4:45 i piloti scenderanno pista a Motegi per le FP1. Alle ore 9, invece, sono in programma le seconde. Tutto il Gran Premio d’sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Sportface.it seguirà la tre giorni a Mandalika con cronache e approfondimenti a fine di ogni evento. Il programma di13Ore 4:45 –...