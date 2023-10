MotoGP | ordine di arrivo e classifica prove libere 1 GP Indonesia 2023 | svetta Martin | Bagnaia sesto

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 ottobre 2023) E’ Jorgea mettere a referto il miglior tempo nelle primedelladel GP dell’. Prosegue l’ottimo momento di forma del pilota spagnolo, già protagonista nelle ultime uscite, capace di girare in 1:31.811 e guidare latempi. Alle sue spalle i connazionali Maverick Vinales e Aleix Espargaro, entrambi su Aprilia, mentre il suo rivale per il Mondiale, Pecco, èa +0.759. Da segnalare una brutta caduta per Marco Bezzecchi, che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze e, una volta portato al centro medico, è stato dichiarato ‘fit’ per il weekend.1 J.1:31.811 M. Vinales ...