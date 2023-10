MotoGP | Marco Bezzecchi idoneo per la FP1 del GP d’Indonesia Ma ci sarà un altro controllo

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Dopo un arrivo a Mandalika al fotofinishdella partita in occasione della FP1 del GP, quindicesima tappa del Motomondiale 2023 di. Il pilota italiano rimasto coinvolto in un incidente la scorsa settimana mentre si trovava al ranch di Valentino Rossi, è stato giudicato infattiper correre dai Commissari di Gara. La notizia è arrivata attraverso Sky Sport Italia che, durante la prima sessione di prove della Moto3, ha intercettato il pilota della Mooney VR46, il quale ha confermato la sua idoneità. Malgrado tutto però Bezchiamato a undopo il primo segmento per valutare le sue condizioni. Ricordiamo cheha subito un’operazione alla clavicola ...