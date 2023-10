MotoGP | Jorge Martin | “Sarà un campionato di sei gare”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 13 ottobre 2023) La stagione dellaè entrata nel vivo. Se per un periodo sembravano esserci i presupposti per un Bagnaia bis, ora la situazione si è intricata non poco.è stato abilissimo a rimanere in scia e ricucire il gap gara dopoportandosi a soli tre punti dal pilota italiano, che comunque è rimasto al comando con 319 punti contro i 316 dello spagnolo. Questo gran premio di Indonesia dunque può dire qualcosa di importante sulla stessa classifica e su un mondiale che si preannuncia scoppiettante fino al termine. Ieriha parlato in conferenza stampa e si è pronunciato così.: “Bagnaia? Siamo vicinissimi, la mia mentalità non cambia: proverò a vincere le” Crediti foto: Pagina Twitter del ...