MotoGP | GP Indonesia 2023 | Martin segna il miglior tempo nella FP1 | Bezzecchi sorprende | 6° Bagnaia

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Si inaugura nel segno di Jorgela prima sessione di prove libere del GP dell’, quindicesima tappa del Motomondialedi. In un primo segmento strettamente interlocutorio infatti “ator” ha trovato ilgiro nelle battute finali, apparendo comunque leggermente in difficoltà con il feeling della gomma anteriore, suo cavallo di battaglia. Lo spagnolo in sella alla Prima Pramac Racing nello specifico ha registrato un crono di 1:31.811, precedendo le due Aprilia di Maverick Vinales ed Aleix Espargarò. Il primo ha rimediato un gap di +0.102, mentre il secondo ha accumulato un ritardo di +0.536. Grande sorpresa poi al quarto posto, dove si è accomodato un ottimo Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha), bravo a girare con +0.730 rispetto al leader ...