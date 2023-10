MotoGP | GP Indonesia 2023 Il sabato di Bagnaia parte in salita Aprilia favoritissima per pole e Sprint

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Laè pronta a entrare nel vivo del Gran Premio d’si disputeranno le qualifiche (ore 4.50 italiane) e soprattutto la(9.00), che conferirà i primi punti iridati del weekend. Francescoe Jorge Martin sono sostanzialmente appaiati in campionato, dunque qualsiasi appuntamento può spostare gli equilibri in favore dell’uno o dell’altro. A questo giro la sfida iridata avrà un prologo al quale sarà costretto a prenderesolo uno dei protagonisti. Il Campione del Mondo in carica dovrà passare dal Q1, non essendo riuscito a completare un time attack pulito durante le pre-qualifiche. Non si tratta di un ostacolo insormontabile, ma comporta una difficoltà in più rispetto allo sfidante per il titolo. Pecco sarà costretto a “sparare una cartuccia buona”, ...