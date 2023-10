MotoGP | doppietta Aprilia nelle pre-qualifiche di Mandalika Bezzecchi e Martin in top5 | Bagnaia fuori dal Q2

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 ottobre 2023)comincia alla grande il weekend die firma una bellapre-del Gran Premio d’Indonesia 2023, valevole come quindicesimo round stagionale del Mondiale. La casa di Noale ha fatto la differenza quest’oggiprove cronometrate sul nuovo asfalto del circuito asiatico, candidandosi ad un ruolo da grande protagonista verso la Sprint e soprattutto la gara della domenica. Aleix Espargarò è stato il più veloce del lotto nel secondo turno del venerdì, quello decisivo per la qualificazione diretta in Q2 dei primi dieci, firmando il nuovo record della pista in 1’30?474 e dimostrando anche un ottimo ritmo con gomme usate. Il catalano ha preceduto di 154 millesimi il suo vicino di box Maverick Viñales, ma ad impressionare ...