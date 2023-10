MotoGP | Bagnaia in Q1 a Mandalika | cosa comporta e perché è uno svantaggio per le gomme

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il Gran Premio d’Indonesia diè cominciato con la giornata interamente dedicata alle prove, quanto mai necessarie in un contesto completamente rinnovato rispetto allo scorso anno. Dopo le difficoltà del 2022, l’autodromo diè stato completamente riasfaltato. I piloti si sono quindi trovati a girare su una pista de facto sconosciuta, che peraltro ha fornito una scarsa aderenza. Proprio questo è stato il tema principale del venerdì indonesiano, che ha messo Francescoin una posizione molto scomoda. Il Campione del Mondo in carica ha faticato più di Jorge Martin a trovare la quadra del cerchio. Per la verità, l’impressione è che né l’uno, né l’altro, siano ancora a posto. Però lo spagnolo “ha fatto il suo”, guadagnandosi l’accesso diretto al Q2. Viceversa, l’italiano – tra un pizzico di sfortuna per una bandiera ...