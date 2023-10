MotoGP | 3 indizi fanno una prova Il connubio Bagnaia-Ducati in Asia non è più quello di inizio stagione

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 ottobre 2023) “Treuna” diceva Agatha Christie. India, Giappone, Indonesia. Tre weekendtici per lae altrettanti venerdì complicati per Francesco. O meglio, tre partenze peggiori rispetto a quelle di Jorge Martin, culminate con quanto accaduto oggi a Mandalika. Il piemontese è rimasto fuori dalla top-ten delle cosiddette pre-qualifiche, vedendosi costretto a passare per il Q1 nella giornata di domani. Non si avrà mai la contro, ovvero se si tratta di una situazione figlia dei contesti, oppure se è stato il disarcionamento del Montmelò a cambiare i rapporti di forza tra Pecco e Jorge Martin. Fino a Barcellona, lo spagnolo era quasi sempre un passo indietro rispetto all’italiano. Misano non fa testo, perché il piemontese era ancora dolorante ...