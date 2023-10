Moto3 | Deniz Oncu svetta nella FP2 del GP d’Indonesia davanti a Moreira e Masià | 4° Bertelle | 8° Rossi | 9° Nepa

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 ottobre 2023)ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio, quindicesimo appuntamento del Mondiale di2023. Sul tracciato di Mandalika, dominato da sole pieno e temperature elevate, abbiamo vissuto un turno importante ma non ancora del tutto indicativo in vista della top14 che, ragionevolmente, si decideràFP3 di domattina. Il turco del team Red Bull KTM Ajo ha fatto segnare un ottimo tempo di 1:39.855, precedendo per 132 millesimi il brasiliano Diogo(KTM MT), mentre è terzo lo spagnolo Jaume(Honda Leopard) a 232 che conferma il suo ottimo momento di forma con il titolo ormai nel mirino. Quarto crono per il nostro Matteo(Honda Snipers) a 254 millesimi dalla vetta, autore di una ...