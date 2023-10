E'Franco Russo 62 anniin passato in inchieste di mafia del Borgo Vecchio a Palermo. L'uomo era sorvegliato speciale. Nel 2013 gli erano stati sequestrati beni per oltre un milione di ...

Morto fu coinvolto in inchieste mafia, niente funerali pubblici Agenzia ANSA

Incidente ad Acilia, con l'auto nel "fossato della morte": morto un uomo RomaToday

E' morto Franco Russo 62 anni coinvolto in passato in inchieste di mafia del Borgo Vecchio a Palermo. L'uomo era sorvegliato speciale. Nel 2013 gli erano stati sequestrati beni per oltre un milione di ...Sette persone sono morte in Baviera in un incidente che ha coinvolto un veicolo di trafficanti di migranti che stava presumibilmente fuggendo da un controllo di polizia. Diverse altre persone sono rim ...