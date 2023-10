Morcone assessore Campania | su migranti Piantedosi si sta spendendo male | si sta facendo molto teatro

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Sparanise. Sui“Matteosi sta” e “secondo me si sta“. Sono le parole dell’regionale alla Legalità, alla sicurezza e all’immigrazione della RegioneMario, intervenuto questa mattina alla tavola rotonda “Alleanza pubblico-privato: insieme per la legalità” organizzata da The European House – Ambrosetti in collaborazione con Axpo Italia, e tenutasi nella sede di Calenia energia, società del gruppo Axpo, a Sparanise in provincia di Caserta. “Dobbiamo assolutamente impegnarci per la coesione sociale sul fronte dei– ha dichiarato– La questione non è la solidarietà, ma la sostenibilità. ...