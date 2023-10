Mondiali beach volley Tlaxcala 2023 | eliminate agli ottavi tutte le coppie italiane

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Glidi finale deidi, in corso di svolgimento a(Messico), sono risultati fatali pere 4 leazzurre rimaste in corsa. Il bilancio finale è stato di un solo set vinto e ben 8 persi ed ha inevitabilmente portato a quattro eliminazioni. Si spengono dunque le speranze di meda per l’Italia, ma c’è da dire chelescendevano in campo da sfavorite e, dando un’occhiata alle quote, quasierano chiamate di fatto ad una vera e propria impresa. PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE TABELLONE COMPLETO: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI CALENDARIO...