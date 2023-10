Moda e psiche | Lucattini | “Abbigliarsi significa comunicare”

Depressione, ansia, disturbi ossessivo - compulsivi e altre patologie dellanon sono più ... Intraprendere una nuova carriera da attrice, dopo quella nella, sembra averla aiutata a trovare ...

Moda e psiche Meta Magazine

Il corpo delle donne, in nome della taglia Io Donna

Vietato sbagliare con la Castanese. Il morale in casa Oltrepo non è alle stelle, ma poco importa. Mister Mastrolonardo lavora sulla testa, più che sul corpo, dei suoi ragazzi. Il successo (prestigioso ...Il luogo d’incontro tra fruitori e i creativi, e i prodotti visti come oggetti transizionali e la moda come uno spazio transizionale, intersezione tra psiche e realtà. Naturalmente, lo stile che viene ...