Mobilità sostenibile in crescita in Italia

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 13 ottobre 2023) (Adnkronos) – Quando si parla diil vehicle sharing rappresenta un punto di forza nelle aree metropolitane per il fatto di poter contare su flotte a zero emissioni che vanno a contenere l'inquinamento atmosferico dovuto ai veicoli inquinanti privati in circolazione. Come procede lanelle nostre città? Positivamente, secondo quanto emerge dal VII Rapporto Nazionale sulla Sharing Mobility redatto dalla Fondazione per lo Sviluppo, promosso da Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nelle aree metropolitanene nel 2022 si sono registrate performance significative, con il numero complessivo di noleggi in vehicle sharing cresciuto del 41% rispetto al 2021, per circa ...