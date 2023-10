Mo | Schlein | ' se catastrofe umanitaria Gaza rischio spirale odio si estenda in tutta regione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Difendiamo il diritto di Israele a esistere e contrastiamo chi la vuole cancellare dalle mappe. Chiamiamola comunità internazionale a ogni sforzo per far valere le ragioni della convivenza pacifica tra due popoli e due Stati". Così la segretaria del Pd, Elly. "Non possiamo assistere ad unache, lungi dal portare sicurezza e pace ad Israele, avrebbe come conseguenza di accrescere unadie violenza, che potrebbe estendersi all'intera".