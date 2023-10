Mo | Meloni | ' sento tutti | al lavoro per evitare si ampli area conflitto'

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Roma, 13 ott. (Adnkronos) - “Stiamo in queste ore lavorando congli attori della Regione, ho sentito diversi capi di Stato e di governo: non solo Benjamin Netanyahu ma anche il primo ministro libanese, lo sceicco degli Emirati Arabi Uniti e del Qatar, al-Sisi, il Re di Giordania. Stiamo cercando di scambiare informazioni e mantenere contatti a 360 gradi perun'escalation che possa portare a unregionale e molto più esteso. E' una fase molto delicata. Oggi il ministro degli Esteri Tajani è in Israele e sarà anche in Giordania. E' una fase in cui sia a livello di alleati -avete visto il formato a 5-, sia a livello degli attori che possono essere coinvolti nella Regione, bisogna mantenere le interlocuzioni al più alto livello possibile”. Così la premier Giorgia, nel corso di un punto stampa ...

«Deve far rifletere sui fatti di questi giorni che qualcuno possa emulare tale terrore. Lo ha detto la premer Giorgia Meloni a Maputo spiegando di essere stata «estremamente colpita ...