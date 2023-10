Mo | Meloni | ' rafforzata sicurezza nostri luoghi sensibili | rischio emulazione'

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Mi ha colpito il fatto che miliziani di Hamas volessero riprendere scene cosi atroci e questo può portare alche qualcuno ritenga di dover emulare il terrore. Iservizi sono allertati, bisogna controllare chi arriva soprattutto sulla rotta balcanica". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, durante un punto stampa a Maputo. "Non c'è un livello di allerta particolare in Italia - ha poi puntualizzato la premier - come sapete, abbiamo rafforzato ladeie delle comunità ebraiche".

