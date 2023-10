Mo | Ceccardi Lega | ' relatrice Onu che negava strage bambini israeliani decapitati si dimetta'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Laspeciale dell'Onu per i territori palestinesi, Francesca Albanese, non è imparziale, non lo è mai stata e dovrebbe dimettersi. L'ennesima prova del suo pervicace negazionismo e delle sue posizioni anti-israeliane l'abbiamo avuta con l'orribiledeinel kibbutz Kfar Aza compiuta dai terroristi islamici di Hamas, di cui purtroppo abbiamo ormai prove inoppugnabili, comprese le decapitazioni che Albanese ha invece messo in discussione, come denunciato da Erika Jakubovits". Così l'europarlamentare dellae membro della commissione Affari esteri al Parlamento Europeo Susanna. "Già lo scorso aprile, con un'interrogazione alla commissione Europea, chiesi di sollecitare la revoca di Albanese dalla commissione internazionale d'inchiesta ...