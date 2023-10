Mo | Borghi Az-Iv | ' rischio radicalizzazione jihadista | giusto prevenire'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Potrebbe esserci ildi un innesco di una, penso all'emulazione o, peggio, il coordinamento di Paesi terzi che sono interessati ad aumentare la pressione sull'Occidente. Per questo è importante muoversi in un'ottica preventiva". Lo dice a Skytg24 il presidente di Azione-Italia viva-Renew Europe al Senato e componente del Copasir, Enrico. "Sono tre le direttrici su cui dobbiamo lavorare: mettere in sicurezza gli obiettivi sensibili, rafforzare le reti di prevenzione sociale, attenzionare carceri e luoghi di aggregazione culturale dove può annidarsi la, c'è un mio disegno di legge in tal senso che spero la maggioranza consideri", conclude.