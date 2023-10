Minacce e atteggiamenti ossessivi” | brutto epilogo per Gianni Sperti | Si arriva in tribunale

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 13 ottobre 2023)e duro momento per lo storico opinionista di Uomini e Donne. Ora si, senza se e senza ma, in. Anche i duri piangono potremmo dire. Difatti pure il ballerino ora ha il cuore spezzato in mille pezzi. In realtà le sue sono lacrime di rabbia. Fatto sta che non sta di certo passando un gran periodo.è single e pare stare bene così ma da quando lo è le voci sulla sua presunta omosessualità si sono fatte sempre più forti. E c’è chi gli domanda gli affari suoi persino nei commenti dei vari post. Inoltre è di continuo attaccato quando condivide sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram alcuni suoi scatti, soprattutto se si tratta di primi piani. Difatti alcuni contengono che pure lui abbia ceduto all’incredibile fascino del ...