Milly Carlucci stravolge Ballando con le stelle? La rivelazione spiazza i fan

Leggi su chenews

(Di venerdì 13 ottobre 2023)ha parlato della nuova edizione dicon leed ha fatto delle rivelazioni sulla giuria e su altri personaggi che potranno entrare nel cast. Manca poco all’inizio della nuova edizione del varietà di Rai 1 e la conduttrice ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi dove ha parlato delle indiscrezioni che la vedrebbero alle prese con una rivoluzione del programma.non vuole nessun cambiamente nel programma (Ansa) – chenews.itNonostante in tantissimi auspicavano uno stravolgimento dicon lea partire proprio dalla giuria,ha confermato che non ha nessuna intenzione di cambiare. Per la conduttrice “squadra che vince non si cambia”, un ...