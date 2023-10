Milano | faida tra trapper | Simba La Rue condannato a 4 anni 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) (Adnkronos) - Il giudice ha ancheMevljudin Hetem a 3e 8 mesi, mentre la 21enne Sara Ben Salha - ritenuta dagli inquirenti l''esca in carne e ossa' per il pestaggio al centro del fascicolo nelle mani della pm diFrancesca Crupi - è stata condannata a 35 mesi e 10 giorni per il "concorso anomalo" nella rapina con lesioni subita da due ragazzi in via Settala, quale ipotizzata vendetta per un accoltellamento subito dal gruppo. Al centro del processo c'è la vicenda che risale al marzo del 2022, quando due giovani, considerati vicini al gruppo del rapper Baby Touché vengono aggrediti in via Settala, in zona Porta Venezia a: azioni, secondo la procura, commesse dal gruppo "per sfregio e punizione" con il fine di "mortificare" la vittima, un giovane che faceva parte ...