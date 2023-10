In particolare, alcune testate hanno anticipato che nei prossimi giorni dovrebbero venire a galla i nomi di tesserati al momento con Inter,, Lazio, Roma e Cremonese. Insomma,è bastato ...

Milan, tanto calciomercato. Il caos sul caso scommesse Pianeta Milan

Turci: “Milan cresciuto tanto, su Maignan ci vuole equilibrio” | ESCLUSIVA Pianeta Milan

Dopo la durissima prima di campionato contro Milano, domenica alle 17 le ragazze di coach Velasco affronteranno in casa le quotate toscane di Barbolini. Lualdi e compagne hanno l'arduo compito di cerc ...Milan, la dirigenza ora ha fretta di chiudere per assicurarsi le prestazioni del suo portiere per diverso altro tempo. Andiamo a vedere cosa potrebbe accadere ...