2 Malick Thiaw ha offerte dall'estero : a riferirlo è Sky Sport che aggiunge che la proposta più concreta puòarrivare dal West Ham.

Mercato Milan, sirene inglesi per Thiaw: West Ham pronto all'offerta Milan News 24

Calciomercato Milan – Sirene estere per Camarda: i rossoneri… Pianeta Milan

Milan, la dirigenza ora ha fretta di chiudere per assicurarsi le prestazioni del suo portiere per diverso altro tempo. Andiamo a vedere cosa potrebbe accadere ...L’attaccante della Juve, Federico Chiesa, non ha ancora recuperato dall’infortunio e lascia il ritiro della Nazionale: ci sarà col Milan Federico Chiesa è ancora alle prese con l’infortunio e non ce ...