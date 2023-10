Milan | Scaroni | “Mi auguro che il campionato 2028-29 si giochi nel nuovo stadio”

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Paoloha fretta di vedere ildelcostruito e pieno di tifosi rossoneri. Il presidente del Diavolo ha fatto chiarezza sui progetti della dirigenza per quanto riguarda la nuova casa della squadra rossonera dio. Queste le parole di: “Siamo usciti dal mondo delle speranze, midi iniziare il-29 con il. Una data non vicinissima, ma che si vede, non è una cosa remota. Attorno alfaremo delle attività commerciali coerenti con lo sport. Vogliamo fare della zona San Francesco una zona viva tutto l’anno. Siamo indietro di 20 anni rispetto agli altri Paesi: ci stiamo dotando di una struttura ...