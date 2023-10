Milan | la decisione su Bartesaghi

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Secondo quanto riferisce Sky Sport, ilpunta Juan Miranda del Betis Siviglia come vice Theo Hernandez. Se arrivasse lo spagnolo, allora...

Commenta per primo Secondo quanto riferisce Sky Sport , ilpunta Juan Miranda del Betis Siviglia come vice Theo Hernandez. Se arrivasse lo spagnolo, allora Davide Bartesaghi andrebbe in prestito a giocare con continuità.

UFFICIALE – Genoa, i convocati per il Milan: c’è la decisione su Retegui sosfanta.com

Genoa-Milan: la decisione di Gilardino su Retegui Fantacalcio ®

Tiene banco il futuro di Federico Chiesa alla Juventus, ecco la decisione da prendere sul giocatore bianconero ...(ANSA) - TIRRENIA, 13 OTT - C'è una lite con epilogo violento alla base della decisione del tecnico della nazionale Under 21, Carmine Nunziata, di mandare a casa Marco Nasti. L'attaccante del Bari, ...