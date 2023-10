Milan | Bennacer torna a Milanello | in campo solo nel 2024

Commenta per primo Passi avanti per tornare. Ismaelsi prepara a rientrare a Milanello , come riporta Sky Sport . Il centrocampista delsarà al centro sportivo rossonero da lunedì 16 ottobre. Per il suo recupero totale però si dovrà ...

MILAN, SI AVVICINA IL RECUPERO DI BENNACER: PRONTO IL RITORNO A MILANELLO - Sportmediaset Sport Mediaset

Milan, Bennacer scalda i motori: svelata la data del rientro a Milanello Fantacalcio ®

Il francese, da mezzala a regista del centrocampo del Milan, non vuole uscire dal giro dei titolari. In estate non aveva voluto lasciare i rossoneri: il percorso è ancora lungo, ma i segnali sono stat ...Milan, è ancora lontana la data del rientro del regista algerino, tuttavia arrivano notizie confortanti. Andiamole a leggere qui di seguito ...