Milan | Bennacer è il vero rinforzo di gennaio | il piano di Pioli per riavere il suo play

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Se tante società si stanno iniziando a muovere sul mercato in vista di, ililgiusto ce l'ha in casa: Ismael...

Commenta per primo Passi avanti per tornare. Ismaelsi prepara a rientrare a Milanello , come riporta Sky Sport . Il centrocampista delsarà al centro sportivo rossonero da lunedì 16 ottobre. Per il suo recupero totale però si dovrà ...

Milan, con Bennacer il rinforzo di gennaio ce l'hai già in casa La Gazzetta dello Sport

MILAN, SI AVVICINA IL RECUPERO DI BENNACER: PRONTO IL RITORNO A MILANELLO - Sportmediaset Sport Mediaset

Se tante società si stanno iniziando a muovere sul mercato in vista di gennaio, il Milan il rinforzo giusto ce l'ha in casa: Ismael Bennacer, un quasi desaparecido che lunedì dovrebbe rientrare a Mila ...La pausa nazionali porta speranze per il Milan: ecco gli aggiornamenti sugli infortunati e le prospettive per i prossimi match.