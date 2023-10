Migranti | in Germania si schianta un furgone di trafficanti | 7 morti

Leggi Anche Mediterraneo, 22milamorti in dieci anni: nel 2023 sono oltre duemila La polizia sospetta che il sinistro sia collegato al traffico di esseri umani ed è stata avviata un'inchiesta per omicidio. Come riporta Br24, ...

Migranti, Kissinger: "Germania ha commesso grave errore nella sua politica" TGCOM

Germania: si schianta furgone trafficanti, morti 7 migranti Agenzia ANSA

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Quattro giorni fa, durante la mia visita all'hotspot di Pozzallo, in Sicilia, ho visto una situazione che mi ha profondamente preoccupata e addolorata. Ragazzi e ragazze i ...