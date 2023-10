Migranti | all' hotspot di Lampedusa in 381 | oggi nuovi trasferimenti

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Palermo, 13 ott. (Adnkronos) - Sono 381 ipresenti questa mattina all'di, tra cui 44 minori non accompagnati. In mattinata é previsto il trasferimento di 213a bordo della nave Sansovino diretta a Porto Empedocle.

Africa, timori dopo attacco di Hamas Dunque questione, diversificazione e ... questi i temi che la premier affronterà, compreso il supporto per i due Paesi per favorire l'accesso'...

Migranti, la Tunisia restituisce i soldi all’Europa. E avverte: “Continuate così e riveleremo… Il Fatto Quotidiano

Migranti: all'hotspot di Lampedusa in 256 - Civitavecchia Civonline

I dati rispecchiano il cambio di passo che Salvini ha fatto scattare a livello politico, tornando a puntare sui toni più forti, privilegiati in passato, e tornando a cavalcare con forza temi di ..."Non credo che tutti e quaranta resteranno. In realtà dovrebbe ringraziare il ministero: quest’anno sono arrivati 100 agenti di polizia in più, i governi di sinistra li tagliavano".