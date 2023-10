Microsoft x Activision Blizzard | Call of Duty è ufficialmente Xbox

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 13 ottobre 2023) L’industria dei videogiochi è diventata molto più piccola. La lunga e tortuosa trattativa dell’acquisto da 69 miliardi di dollari dida parte disi è finalmente conclusa con le società che hanno annunciato oggi la fusione completata dopo l’ultimo via libera da parte delle autorità di regolamentazione del Regno Unito.offa ora parte die il colosso della tecnologia ha ormai superato Sony come la seconda più grande azienda di giochi al mondo, mentre la grande marcia dei giochi verso il consolidamento aziendale continua. Cosa cambierà per il mondo dei videogiocatori?lascia adei titoli interessanti...