Mew riceve una notizia incredibile ed inaspettata | “Un onore | ho i brividi”

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Ad Amici 23 è sempre tempo di sorprese. E questa davvero è stata del tutto. Durante la puntata del daytime che è andata in onda proprio oggi, venerdì 13 ottobre 2023, Mew è stata convocata in Sala Musica 1 senza conoscerne il motivo. Che cosa sarà accaduto alla cantante? Se non avete seguito l’appuntamento su Canale 5, vi sveliamo tutto noi qui di seguito. Amici 23, sorpresa per Mew: cos’è successo Mew non ha combinato nulla e la sua convocazione non è stata per comunicarle un eventuale provvedimento disciplinare. Al contrario, un produttore ha deciso di incontrarla tramite video collegamento per darle unamolto importante. SIXPM si è collegato con l’allieva di Amici 23 che subito ha iniziato a sprizzare gioia senza essere a conoscenza di nulla. Il noto produttore, infatti, ha svelato a Mew di aver ascoltato tutte le sue canzoni e ...