Meteo | dopo il weekend arriva il ciclone Medusa | dove il maltempo sarà più intenso

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Ancora pochi giorni e l’autunno farà la sua prima irruzione sul nostro Paese. Già da domenica, con il cedimento irreversibile dell’alta pressione, avremo le prime piogge su Alpi e Prealpi. Dalla prossima settimana sono attese piogge, temporali, calo delle temperature e neve in montagna

... che ospita oltre 3 mila coccodrilli, i loro residenti squamosi "si sono eccitatiil sorvolo" ...stagione delle piogge in modo che la prole abbia maggiori probabilità di nascere in condizioni...

Previsioni meteo: dopo un ultimo weekend estivo arriva l’autunno con il ciclone Medusa la Repubblica

Meteo: dopo metà Ottobre probabile SBLOCCO SCANDINAVO, tutta la Pioggia sull'Italia iLMeteo.it

Poco tempo dopo l’assassino di Rabin è arrivato a Rabin stesso. Ripeto: il capo dell’opposizione Yair Lapid ricorda bene il passato di questi due ministri e sa che anche il loro presente non è lontano ...Halloween e Novembre con tanta pioggia. L'Autunno sta per ruggire per la prima volta e si appresta a irrompere con l'arrivo di una serie di perturbazioni e con i primi 'freddi': insomma, stiamo parlan ...