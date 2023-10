Mercedes-Benz GLA 45 S 4Matic+ | high performance per il suv compatto

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 13 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) –-AMG aggiorna la GLA 45 S, con innovazioni estetiche e tecniche per gli esterni e gli interni. L’elemento distintivo è la grembiulatura anteriore dall’inedito design e lo stemma AMG sul cofano. La tecnologia LED è ora utilizzata per l’intero sistema di illuminazione. La nuova firma luminosa dei fari e delle luci posteriori aggiunge sottili accenti visivi. I fari Multibeam LED sono disponibili come optional. Dalla vista laterale, i prolungamenti dei passaruota sottolineano il carattere potente. Questi componenti sono ora verniciati nel colore della carrozzeria (erano neri sul modello precedente). I cerchi da 20 pollici e le pinze dei freni rosse sono di serie. Nella parte posteriore, il doppio terminale di scarico rotondo e l’ala dello spoiler sul tetto sottolineano dal punto di vista estetico la versione più potente ...