E' Jamesche, pur non dicendolo direttamente, lo lascia intendere: sesbaglierà il progetto 2024 , si dovrebbe rassegnare ad abbandonare al suo destino anche il progetto 2025 , sul ...

Mercedes, Allison: una buona W15 per non abbandonare il 2025 Autosprint.it

F1 | Colpo di scena Mercedes: Allison torna direttore tecnico! Motorsport.com - IT

La vettura 2024 della Mercedes, che dovrebbe chiamarsi W15, ha una doppia responsabilità: essere competitiva e dare così una buona base alla monoposto 2025, la quale altrimenti verrebbe sacrificata pe ...Sky Sports F1 pundit Ted Kravitz has revealed that Mercedes technical director James Allison told him where McLaren have been able to make such huge gains in 2023. The Woking-based team have had an ...