Mercato OM | Mehdi Benatia dà la sua prima risposta a Longoria

(Di venerdì 13 ottobre 2023)è stato annunciato come la priorità di Pabloper prendere il posto di Javier Ribalta all’OM. Tuttavia, il giocatore non ha fretta di dare la suaOM:in trattative avanzate conPablovuole approfittare dei dieci giorni di pausa internazionale per colmare il vuoto lasciato da Javier Ribalta. Dopo la partenza di Ribalta, il presidente dell’OM vuole nominare al più presto un nuovo direttore sportivo per preparare la prossima finestra di trasferimenti estiva. Secondo diverse fonti, il fortunato potrebbe essere. L’ex internazionale marocchino, che ha giocato per l’OM, l’AS Roma, il Bayern Monaco e la Juventus, ...

Commenta per primo Non è tramontato l'interesse nerazzurro perTaremi, attaccante già in orbita Inter durante la scorsa, movimentata, estate di, che alla fine ha portato a Milano Sanchez, Thuram e Arnautovic in sostituzione di Lukaku, Dzeko e Correa.

Inter, sarà derby per Taremi ma spuntano due alternative Calciomercato.com

Mercato Milan, non è ancora tramontata la pista che porta a Mehdi ... Milanpress

Taremi è stato poi ad un passo dal Milan rimanendo in Portogallo senza rinnovo. Proprio per questo Ausilio, nel contatto con gli agenti, avrebbe sondato la disponibilità del ragazzo ad approdare a ...La scorsa estate Mehdi Taremi è stato a un passo dal Milan, tuttavia l'attaccante iraniano è sfumato in dirittura d'arrivo complice ...