Mentre Inquisitor Ghost si toglieva la vita | c’era chi raccontava il gesto in diretta su TikTok

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Della storia deler 23enneche si è suicidato nella notte tra lunedì 9 ottobre e martedì 10 ottobre – o, almeno, di quello che è stato ricostruito sui social a partire dalle parole di chi ha assistito alla– abbiamo già parlato. Una vicenda che, per forza di cose, colpisce sotto più punti di vista. Innanzitutto le dinamiche del, compiuto insulla piattaforma cinese; ciò che alha portato, un’azione che sembrerebbe essere stata appositamente orchestrata per incastrare il giovane minandone – a mezzo social – la reputazione e aizzandogli contro molte delle persone della community di cui faceva parte innescando, difatti, uno shitstorm (che sembra essere, per le informazioni che si hanno finora, la causa dell’estremo ...

TikToker morto suicida in diretta, era vittima di cyberbullismo. Il padre: "Ragazzi, vivete la vostra vita nella realtà" - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

Un giovane di 23 anni, Vincent Plicchi, si è suicidato in diretta su TikTok. Il fatto è successo martedì sera a Bologna. Il 23enne noto sui social come ...Contro di lui si era scatenata una campagna di odio basata, a quanto dicono in rete, su accuse false e montate ad arte: per questo il 23enne Vincent Plicchi si è tolto la vita e lo ha fatto durante un ...