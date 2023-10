Mentre Inquisitor Ghost si toglieva la vita | c’era chi raccontava il gesto in diretta su TikTok

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Della storia deler 23enneche si è suicidato nella notte tra lunedì 9 ottobre e martedì 10 ottobre – o, almeno, di quello che è stato ricostruito sui social a partire dalle parole di chi ha assistito alla– abbiamo già parlato. Una vicenda che, per forza di cose, colpisce sotto più punti di vista. Innanzitutto le dinamiche del, compiuto insulla piattaforma cinese; ciò che alha portato, un’azione che sembrerebbe essere stata appositamente orchestrata per incastrare il giovane minandone – a mezzo social – la reputazione e aizzandogli contro molte delle persone della community di cui faceva parte innescando, difatti, uno shitstorm (che sembra essere, per le informazioni che si hanno finora, la causa dell’estremo ...