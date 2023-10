Meloni | Africa non si aiuta con carità ma con collaborazione

12.15:"non si aiuta con carità" "Credo si veda che questo governo italiano è particolarmente attento al ruolo che i paesi e il continente africano giocano nell'attuale contesto". Queste le ...

Ancora una visita in Arica della presidente del consiglio. La premier a Maputo per un incontro con il presidente della Repubblica, Filipe Nyusi ...Maputo, 13 ott - "Non ci sarebbe niente di nuovo nello scrivere un piano per l'Africa e poi presentarla all'Africa: la novità è che possiamo scriverlo insieme, e presentarlo alla Conferenza Italia-Afr ...